Mercato PSG : Pourquoi le Paris SG y croit pour Lionel Messi ?

La volonté de Lionel Messi de quitter le FC Barcelone a bouleversé les plans mercato du PSG, mais aussi ceux de Manchester City et du Bayern Munich. Au Paris SG, Neymar et Angel Di Maria seraient entrés en contact avec la légende du FC Barcelone pour lui porter l'intérêt du club de la capitale. À la réalité de la situation du joueur et celle des différents clubs, Paris a de bonnes raisons d'y croire.

Mercato PSG : La complexité du dossier Lionel Messi

Comme le PSG, tous les grands clubs aimeraient bien recruter Lionel Messi. Le talent de l’Argentin est tel que des clubs sont prêts à faire des sacrifices inhabituels pour le joueur de 33 ans. Mais sur le dossier de l’attaquant, existe un problème, et non des moindres. Recruter Lionel Messi a un coût que peuvent difficilement supporter les clubs intéressés par ses services. Du Paris Saint-Germain à Manchester United, Bayern Munich et même Manchester City, tous ne peuvent assurer seuls le coût de ce transfert. Léo Messi gagne 100 millions d’euros au FC Barcelone par saison, un montant impossible pour ces différents clubs qui perdent entre 4 et 6 millions d’euros par semaine de recettes de stades à cause du Covid-19. Difficile donc de les imaginer sortir Léo Messi de la Catalogne, et pourtant le PSG pourrait s’y tester.

Lionel Messi peut-il vraiment rejoindre Manchester City ?

À l’annonce de l'envie de départ de Lionel Messi, le nom de Manchester City a immédiatement été mis en avant par les différents médias comme sa possible destination. La présence de Pep Guardiola sur le banc de ce club est le premier argument de cette rumeur. Le technicien espagnol a une alchimie professionnelle incontestable avec le joueur. La deuxième raison est que Lionel Messi est proche de Sergio Agüero qui piaffe d’impatience d’évoluer à ses côtés. Dès la naissance de la rumeur d’une possible signature de Léo Messi, l’attaquant a libéré le numéro 10 du maillot de Man City qui serait déjà réservé à son compatriote. Pour le reste, aucune information sérieuse n’accrédite l’idée d’un possible transfert de la Pulga vers ce club. Il faut noter que Manchester City est passé tout proche d’une interdiction de participer à toutes les compétitions de l’UEFA pour non-respect du fair-play financier. Même si le TAS a annulé cette décision, ce club a plus qu’intérêt de se tenir droit au risque de fâcher l’instance.

Comment le Paris SG va-t-il s'offrir l'Argentin ?

Le PSG, même s’il est lui aussi fortement touché par la crise, peut s’offrir Lionel Messi. Le club de la capitale peut laisser le soin à une entreprise souhaitant lier son image à Lionel Messi financer son transfert. QSI, le fonds d'investissement propriétaire du Paris SG, est propriétaire de plusieurs grandes entreprises. Les liens de ses dirigeants avec d'autres grands groupes peuvent faciliter le positionnement d'une entreprise pour ce type de deal. Entre la clause libératoire fixée à 700 millions d’euros, même si Barcelone ne recevra jamais ce montant, et ses revenus estimés à 100 millions d’euros annuels, c’est une opération soutenue par une grosse entreprise seule qui pourrait permettre au Paris Saint-Germain ou à n’importe quel autre club de signer le joueur. Les 33 ans d’âge du joueur réduisent considérablement le nombre d’entreprises prêtes à faire cet investissement, mais avec ce que montrent Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic, le facteur âge devrait être minimisé par les sociétés, si le FC Barcelone joue de raison en acceptant de ventre son joueur au prix réel du marché. La valeur marchande de Léo Messi est de 120 millions d’euros, selon Transfermarkt, montant que peut supporter seul le Paris SG.

Selon ESPN, Neymar et Angel Di Maria auraient en tout cas déjà pris contact avec le Barcelonais pour lui exposer les atouts du PSG.