Stade Rennais FC : Les recrues présentes contre Montpellier

Le Stade Rennais FC reçoit le Montpellier HSC ce samedi (17h) pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. L’entraîneur Julien Stéphan a convoqué un groupe de 20 joueurs parmi lesquels figurent 3 recrues estivales.

Stade Rennais FC : les 3 recrues retenues contre les Montpelliérains

Après avoir obtenu un nul heureux contre le LOSC (1-1), samedi dernier lors de la première journée de Ligue 1, le Stade Rennais FC souhaite se relancer face au Montpellier HSC ce samedi, à l’occasion de la 2e journée du championnat. Pour y parvenir, l’entraîneur breton Julien Stéphan a mis le paquet en convoquant un groupe de 20 joueurs, parmi lesquels figurent les 3 recrues estivales, à savoir le défenseur central Nayef Aguerd (ex-Dijon FCO) et les attaquants Martin Terrier (ex-OL) et Serhou Guirassy (ex-Amiens SC, relégué en Ligue 2 cette saison). En revanche, le technicien breton de 39 ans ne peut pas compter sur Edouard Mendy. Le gardien du Stade Rennais FC sera absent pour la réception du Montpellier HSC. Cette absence de l’international sénégalais n’est toutefois pas liée à un possible transfert à Chelsea, où il est annoncé. L’ancien Rémois fait partie des joueurs bretons contaminés par le coronavirus en début de semaine.

Les 20 Bretons convoqués contre le Montpellier HSC

Salin, Bonet - Maouassa, Da Silva, Aguerd, Brassier, Soppy - Camavinga, Bourigeaud, Nzonzi, Gélin, Martin, Gboho - Raphinha, Niang, Guirassy, Tait, Terrier, Hunou, Del Castillo