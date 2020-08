OL : Victoire sur Dijon, Rudi Garcia grandement satisfait

L’ OL a étrillé le Dijon FCO (4-1) vendredi, en ouverture de la 2e journée de Ligue 1. Rudi Garcia a apprécié la prestation de son équipe, surtout celle du capitaine Memphis Depay.

OL : Rudi Garcia encense le capitaine Memphis Depay

Demi-finaliste de la Ligue des champions, l’OL a montré ses intentions pour la saison qui vient de débuter. En effet, les Gones ont à coeur de détrôner le PSG, champion de France 7 fois lors des 8 dernières saisons. Et l’équipe de Rudi Garcia a donné le ton sur son terrain à Décines, en renversant Dijon FCO (4-1) grâce à un triplé de son capitaine. « Memphis Depay a fait des exploits. Il a fait la différence en 10 minutes. Cela nous a bien aidés », s’est réjoui l’entraineur de l’Olympique Lyonnais. Et ce dernier de souligner que l’attaquant néerlandais « est un leader » qui mérite de porter le brassard. « C’est pour cela qu’il est le capitaine », a justifié Rudi Garcia.

Rudi Garcia a aimé la réaction des Gones face à Dijon

Collectivement, le coach de l’OL a noté que son équipe a bien réagi en « continuant à attaquer, à se procurer des occasions après le but encaissé à la 14e minute ». Il a aussi aimé le fait que son équipe ait « réussi à faire la différence (3-1) avant la pause ». Cela a permis aux Gones « d’aborder la seconde période avec plus de sérénité et de maitrise ». Avec sa large victoire sur le DFCO, l'Olympique Lyonnais est provisoirement 2e de la Ligue 1, derrière le Nîmes Olympique. Notons que le club rhodanien n'avait pas joué lors de la 1re journée du championnat à cause de sa participation en Ligue des champions. Il affrontera donc le Montpellier HSC le 15 septembre, à la Mosson.