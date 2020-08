FC Nantes : Covid-19, Kita défend son équipe des attaques

Le FC Nantes reçoit le Nîmes Olympique, ce dimanche à 15h. Avant ce match, le président des Canaris, Waldemar Kita a défendu son équipe, préservée de nouveaux cas de Coronavirus, avant la 2e journée de Ligue 1.

FC Nantes : Kita assure que ses joueurs ont été disciplinés

Le FC Nantes a été durement touché par la pandémie de Covid-19. Des joueurs contrôlés positifs avant la première journée de Ligue 1 contre Bordeaux n’avaient pas pris part au déplacement en Gironde. Après le match nul contre les Girondins (0-0), les Canaris avaient été au centre d'une rumeur concernant une virée dans le sud. Selon Waldemar Kita, il s’agit d’attaque gratuite, car son équipe est très disciplinée selon le dirigeant. « Il est facile d'attaquer les joueurs, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont testés toutes les semaines depuis longtemps », a-t-il répondu aux détracteurs des joueurs du FC Nantes, dans Presse Océan. Le président des Jaune et Vert assure que « son groupe s'est bien conduit et qu’il faut féliciter » toute l’équipe pour avoir été « prudents ».

Plusieurs Canaris immunisés contre la Covid-19

Par ailleurs, Waldemar Kita estime que les Canaris « ont aussi le droit de vivre » et que le club « ne peut pas mettre tout le monde dans une bulle ». Précisons que certains joueurs comme Denis Petric, Jean-Charles Castelletto ou encore Medhi Abeid, finalement immunisés contre la Covid-19, ont retrouvé le groupe nantais. Guéris et non contagieux, Marcus Coco et Ludovic Blas avaient réintégré le groupe du FCN et joué contre les Girondins, le 21 août dernier.