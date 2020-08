OM Mercato : Un jeune latéral gauche chipé à l'OGC Nice ?

Déjà satisfait du mercato estival, l’entraîneur de l’ OM, André Villas-Boas, continue toutefois à attendre deux derniers renforts, dont un latéral gauche. Aux dernières nouvelles, l’Olympique de Marseille aurait trouvé l’oiseau rare à l’OGC Nice.

Thierno Millimono en route pour l’ OM ?

Présent en conférence de presse vendredi, André Villas-Boas n’a pas caché sa satisfaction concernant le mercato estival de l’OM. Le technicien portugais a particulièrement apprécié la signature du milieu défensif Pape Gueye, arrivé libre du Havre AC, et l’arrivée du défenseur central Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund. Cependant, le coach olympien n’a pas manqué de déclarer qu’il attendait encore deux dernières recrues estivales, à savoir un attaquant pour épauler Dario Benedetto et un latéral gauche pour concurrencer Jordan Amavi. Pour cette seconde cible, l' OM pourrait bientôt satisfaire André Villas-Boas. Selon le compte Twitter Treize013, le jeune latéral gauche Thierno Millimono aurait décidé de quitter l’OGC Nice pour s’engager avec l’OM, après un essai concluant à la Commanderie. Le site indique que le jeune latéral gauche « sera Olympien la saison prochaine » et « a refusé de prolonger d’une année avec l’OGC Nice ».

La pépite niçoise, un bon coup pour les Marseillais ?

Âgé de 18 ans, Thierno Millimono apparaît comme un joueur très prometteur avec une marge évolutive importante. De plus, il pourrait rapporter une bonne plus-value en cas de revente. Autant de qualités qui ne devraient cependant pas empêcher André Villas-Boas de continuer à chercher un latéral gauche plus expérimenté. En effet, l’objectif n’est pas de signer un joueur pour succéder à Jordan Amavi, mais pour le concurrencer. Une mission qui ne peut être confiée au jeune Thierno Millimono.