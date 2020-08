Stade de Reims Mercato : Réactions face au prix de Boulaye Dia

Boulaye Dia a un bon de sortie pour ce mercato estival. Mais les dirigeants du Stade de Reims n’ont aucune intention de brader l'attaquant de 23 ans.

Le Stade de Reims lâche le prix de Boulaye Dia

Brillant avec le Stade de Reims la saison dernière, Boulaye Dia est visé par plusieurs écuries cet été. Des intérêts auxquels Jean-Pierre Caillot et son staff ne sont pas opposés. L'attaquant rémois a même un bon de sortie pour ce mercato estival. Pour les dirigeants champenois, il s’agit d’un geste pour récompenser sa bonne performance pendant la saison écoulée, à l’issue de laquelle le club s’est classé 6e de Ligue 1, synonyme de qualification à la prochaine Ligue Europa. Mais selon L’Equipe, les responsables rémois ne devraient pas céder Boulaye Dia à moins de 15 millions d’euros.

Quelle réponse des prétendants du Rémois ?

Le prix de Boulaye Dia pourrait avoir refroidi ses prétendants. Longtemps annoncé aux trousses de l’attaquant champenois, l’OM ne semble plus en faire sa priorité. Un possible abandon du dossier que le quotidien sportif explique par l’obligation de vendre avant de recruter. Or, aucune offre concrète n’aurait encore été formulée pour les joueurs de l’Olympique de Marseille. Même son de cloche du côté du FC Porto, autre prétendant du prodige rémois. Les Dragons sont pour l’instant à la simple prise de renseignements. De plus, le FC Porto attend une offre pour son joueur brésilien Tiquinho Soares avant de passer éventuellement à l’action pour Boulaye Dia. Enfin, Brighton serait également attiré par le profil du Champenois. Mais comme les deux autres prétendants (OM et FC Porto), le club de Premier League n’a pas encore dépassé le stade de la simple prise d’informations. Tous ces prétendants ont jusqu’au 5 octobre, date de fin de mercato, pour faire entendre leur dernier mot.