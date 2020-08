RC Lens - PSG : Franck Haise éteint la polémique sur le report

Franck Haise, entraineur du RC Lens, a mis balle à terre au sujet de la polémique soulevée par le report du match contre le PSG. Il estime que le club de la capitale n’est pas aussi tout-puissant que ses détracteurs le laissent croire.

Le RC Lens « ne voulait pas être le vilain petit canard »

Le RC Lens recevra finalement le PSG le jeudi 10 septembre (21h). Et pour cause, le club de la capitale a demandé et obtenu de la LFP, le report de son match de la 2e journée de Ligue 1. Le maire de la cité lensoise, Sylvain Robert, avait pesté contre ce report. Directeur général du Racing Club, Arnaud Pouille avait cependant laissé entendre que le club nordiste avait accepté la demande du Paris Saint-Germain parce qu’il « ne voulait pas être le vilain petit canard qui empêcherait les Parisiens de bien préparer leur finale de Ligue des Champions ». En effet, l’équipe de Nasser Al-Khelaïfi avait appelé celle de Joseph Oughourlian le 21 août, soit deux jours avant la finale contre le Bayern Munich, afin d'avoir son aval concernant sa demande de report. Et les Sang et Or ont accepté de jouer ultérieurement.

Franck Haise réfute la « théorie du PSG tout-puissant »

Franck Haise ne veut pas entrer dans la polémique autour du match reporté. Il calme plutôt le jeu. « On aurait préféré jouer le PSG ce samedi… Ce match contre Paris, on l’aura plus tard. […]. Moi je ne verse pas dans la théorie du PSG tout-puissant », a-t-il tempéré, dans L’Équipe. L’entraineur du RC Lens regrette par ailleurs d’avoir joué à huis clos contre l’OGC Nice, ou encore que le nombre de supporters dans les stades est limité à 5 000. « On aurait préféré ne pas avoir la pandémie de Covid-19 et avoir le stade Bollaert plein. On aurait préféré jouer le PSG ce samedi et ne pas avoir joué à huis clos à Nice. On aurait aussi préféré prendre trois points face aux Aiglons, car on y a fait un bon match, mais voilà, la réalité est tout autre », a commenté Franck Haise, minimisant le report du match RCL - PSG.