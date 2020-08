OL Mercato : Pour Rudi Garcia, Lyon n’a pas d’offre pour Depay

Memphis Depay veut quitter l’ OL pour un club d’un plus haut niveau. Rudi Garcia, s’exprimant sur l’avenir de son joueur, s’est montré compréhensif face aux ambitions du néerlandais. Cependant, Lyon n’a pas d’offre qui ouvre la porte à son départ cet été.

OL Mercato : Lyon n’a pas d’offre pour Memphis Depay

Rudi Garcia était en conférence de presse hier, après la victoire de l’Olympique Lyonnais (OL) face à Dijon FCO (4-1). Le coach des lyonnais a profité de cette occasion pour évoquer l’avenir de Memphis Depay, son attaquant annoncé sur les tablettes du FC Barcelone ce mercato estival. Le coach lyonnais, bien qu’agacé par le sujet, a déclaré « Nous entendons dire que l’OL va perdre beaucoup de joueurs, des éléments majeurs. Nous n’en savons rien. On ne parle qu’au conditionnel, mais c’est aussi normal qu’ils aient envie d’aller voir à l’étage supérieur ou au dernier étage. C’est-à-dire les plus grands clubs européens ».

Olympique Lyonnais : Dembélé, Aouar et Depay n'ont pas les offres

Concernant les possibles départs de Memphis Depay, Houssem Aouar ou encore de Moussa Dembélé, le coach de l’ OL a déclaré : « Ça me parait logique (que ces joueurs cherchent à évoluer dans d’autres clubs plus ambitieux, NDLR), mais ce qui est important de savoir c’est qu’ils sont bien là. Et s’ils n’ont pas ce genre de propositions, ils resteront bien là ». En ce qui concerne Memphis Depay, son compatriote et nouveau coach du FC Barcelone Ronald Koeman le veut au sein de l’équipe espagnole. Avec l’absence de l’ OL en Ligue des Champions la saison prochaine, l’ancien joueur de Manchester United ne devrait pas rester à Lyon.