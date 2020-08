ASSE - FC Lorient : 3 forfaits confirmés à l’AS Saint-Étienne

Entraineur de l’ ASSE, Claude Puel a confirmé l’indisponibilité de trois joueurs pour affronter le FC Lorient, ce dimanche (15 h) au stade Geoffroy-Guichard.

ASSE : Zaydou Youssouf, Charles Abi et Moukoudi forfaits

Avant la confrontation entre l’ASSE et le FC Lorient, Claude Puel a confirmé l’absence de trois joueurs de son équipe. Zaydou Youssouf et Charles Abi comme annoncé, mais également Harold Moukoudi. Ils sont tous blessés. Opéré du genou en février 2020, le premier n’est pas totalement remis et a encore besoin de se renforcer musculairement au niveau du quadriceps afin d’éviter une rechute. Quant au deuxième, il ressent une gêne au niveau des ischio-jambiers et a été laissé aux repos. Le dernier a eu une côte cassée et n’est pas opérationnel, selon le coach des Verts en conférence de presse. Le milieu de terrain, l’attaquant et le défenseur central ne figurent donc pas dans le groupe de l’AS Saint-Étienne, en vue de la réception des Lorientais.

Premier test pour l'AS Saint-Étienne contre un promu affûté

Notons que l’ASSE n’avait pas joué lors de la 1re journée de Ligue 1. Son match contre l’OM, initialement prévu le vendredi 21 août au Vélodrome, a été repoussé au 17 septembre en raison de 4 cas de Covid-19 détectés au sein de l’équipe marseillaise. La rencontre avec le FC Lorient sera donc le premier match de l’équipe de Claude Puel en championnat cette saison. Concernant les Merlus, ils ont entamé leur retour en Ligue 1 avec une victoire sur le RC Strasbourg (3-1). Les Verts ayant terminé la saison 2019-2020 écourtée à la 17e place, leur objectif est le top 5 de la Ligue 1 cette saison, synonyme de qualification pour l’Europe.