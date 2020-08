ASSE Mercato : Adrian Grbic, Puel regrette de l'avoir raté !

Adrian Grbic faisait partie des joueurs espérés par l' ASSE cet été. Finalement, le buteur de Clermont Foot a signé au FC Lorient. De quoi laisser un gros regret à Claude Puel, entraineur et manager général de l'AS Saint-Étienne.

ASSE : Puel souligne « l'effort financier de Lorient pour recruter Grbic »

Claude Puel est visiblement embêté lorsqu’il est interrogé sur le mercato de l’ASSE. Il ne peut pas renforcer son équipe comme il le souhaite car de nombreux indésirables sont toujours dans l’effectif pléthorique (37 joueurs professionnels). À la question de savoir pourquoi il ne se fixe pas d'objectifs ce début de saison, le coach des Verts admet que c’est par manque de visibilité sur son effectif définitif. « On peut s'en fixer pour une équipe qui ne bouge pas, qui garde son effectif ou qui fait des transferts pour l'ajuster », a-t-il répondu en conférence de presse. Claude Puel a envoyé ensuite un message aux dirigeants de l’ASSE sur un attaquant qu’il souhaitait avoir dans son équipe, à savoir Adrian Grbic. Il regrette en effet de n’avoir pas eu les moyens de recruter l’ex-buteur de Clermont Foot. « Il n'y a qu'à voir les efforts financiers du FC Lorient pour recruter Grbic », a glissé le manager général du club ligérien, dans des propos rapportés par L'Equipe. L’avant-centre autrichien a été acheté 9 M€ en juillet par le club promu en Ligue 1. Il avait été le 2e meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière avec Clermont. Il faut indiquer que le nouveau projet de l’ASSE est de bâtir une nouvelle équipe avec de jeunes joueurs prometteurs, faute de moyens financiers. « Nous, on reconstruit un effectif et un collectif, sans marge de manoeuvre financière, avec beaucoup de découvertes dans l'effectif et d'envie », a rappelé Claude Puel.

Claude Puel fera le point sur la qualité de ses recrues plus tard

Sans grands moyens, l'AS Saint-Étienne a recruté deux joueurs issus de National : Jean-Philippe Krasso (SAS Épinal) et Setigui Karamoko (AS Béziers). Des joueurs très talentueux, mais sans expérience du haut niveau, ont aussi rejoint Sainté : Yvan Neyou, arrivé de l’équipe B du SC Braga (Portugal) et Adil Aouchiche (18 ans), arrivé de la réserve du PSG. « On verra plus tard comment on peut se situer. D'ici là, on a des ambitions de jeu et de progression des jeunes », a déclaré le technicien de 59 ans. Toutefois, le mercato de l'ASSE n'est pas clôturé. Le coach des Stéphanois espère des renforts d'ici le 5 octobre, date de fermeture du marché. « Si on peut faire un ou deux ajustements au niveau du mercato, on verra », a-t-il annoncé.