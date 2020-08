PSG : Ligue des Champions, Bernard Tapie tacle les Parisiens

Le PSG a été battu par le Bayern Munich (0-1) dimanche dernier en finale de la Ligue des champions. Bernard Tapie, qui souhaitait la victoire du Paris Saint-Germain, n’a pas été tendre envers les joueurs de Thomas Tuchel.

Bernard Tapie souhaitait la victoire du PSG

L’OM est le seul club français à avoir remporté la Ligue des champions contre le Milan AC en 1993, avec Bernard Tapie comme président. Ce plaisir unique, l’ancien dirigeant marseillais (1986-1994) voulait le partager avec Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG. Pour cela, il fallait que le Paris Saint-Germain batte le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions, une victoire que Bernard Tapie a vraiment souhaitée. Peu de temps avant la finale, l’ancien ministre avait déclaré dans Le Parisien : « Les supporters parisiens méritent de vivre, eux aussi, cette aventure. C’est un événement extraordinaire que je souhaite à tout le monde de vivre ». A la différence des supporters marseillais, Bernard Tapie avait précisé avoir « envie que le PSG soit aussi heureux… » et « connaisse le bonheur de Marseille ».

Le Marseillais déçu par la prestation des Parisiens

Le PSG a perdu et Bernard Tapie est vraiment déçu. Selon lui, les Parisiens ne devaient pas perdre au regard de leur riche effectif et ont perdu parce qu’ils n’ont pas assurés. « J’ai regardé la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich. Avec un effectif pareil, c’est très décevant pour Paris. Certes, le foot n’est pas une science exacte, mais les joueurs du PSG n’ont pas été à la hauteur de l’événement… », a déclaré vendredi dans le même quotidien l'ancien patron phocéen qui a visiblement du mal à accepter la défaite du club de la capitale.