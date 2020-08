PSG Mercato : Le Barça fixe 250M€ au Paris SG pour Messi

Lionel Messi est sérieusement sur le départ au FC Barcelone et le PSG se rapproche de la tête des clubs qui pourraient l'accueillir prochainement dans ses rangs. Le Barça a donné le prix du joueur en coulisse et celui-ci est largement à la bourse du club de la capitale.

Mercato PSG : Messi pourrait battre le record de Neymar

Pour attirer Neymar Jr au PSG, les dirigeants Qataris avaient dû payer 222 millions d’euros. La même année, ils avait offert 180 millions d'euros à l'As Monaco pour engager Kylian Mbappé. Pour Lionel Messi, le prix fixé à 250 millions d'euros ne devrait constituer aucun frein à son transfert. De nouveau candidat pour recruter cette star du Barça, le Paris SG devrait établir un nouveau record dans le monde des transferts de joueurs de football. En effet, alors que la clause libératoire de Lionel Messi est fixée à 700 millions d’euros, montant plus que dissuasif, le FC Barcelone aurait demandé beaucoup moins pour son transfert cet été. Selon une information du quotidien L’Équipe, les Blaugranas n’attendraient que ces 250 millions d’euros pour signer l'acte de transfert de Leo Messi. Si ce prix est une bonne nouvelle pour Manchester City, le Bayern Munich ou même pour Manchester United, il l’est davantage pour le Paris Saint-Germain, club habitué aux exploits qui marquent les esprits.

Lionel Messi, le joueur le plus cher du foot bientôt au Paris SG ?

Le prix du transfert de Lionel Messi fixé au PSG et à tous les autres prétendants n’est pas le plus gros problème à régler pour l’avoir. C’est la rémunération du sextuple ballon d’Or, près de 100 millions d’euros par saison, qui devrait faire reculer plusieurs clubs à la différence du Paris Saint-Germain. Manchester City, présenté comme destination favorite de la Pulga aurait débuté les tractations pour son transfert autour de 100 millions d’euros contre deux à trois joueurs dans la transaction. Leonardo a téléphoné au père de Lionel Messi pour s'enquérir de ses exigences et de toutes les conditions à mettre en place pour obtenir son transfert. La direction du Paris Saint-Germain a démenti cet appel, mais le quotidien sportif insiste en disant qu'il existe bien un contact entre le directeur sportif parisien et Jorge Messi.

Les 250 millions d’euros réclamés par le FC Barcelone situent donc le PSG, Manchester United, City et le Bayern Munich qui seraient tous intéressés par Lionel Messi.