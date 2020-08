OM : Villas-Boas dévoile son groupe contre le Stade Brestois

L’OM se déplacera pour affronter le Stade Brestois, dimanche (21h) en clôture de la 2e journée de Ligue 1. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas, ne pourra pas compter sur plusieurs de ses joueurs.

OM : un groupe amoindri par le coronavirus contre les Brestois

Après le report de son premier match de Ligue 1 contre l’ASSE, l’OM va faire son entrée dans le championnat saison 2020-2021 en se déplaçant à Brest pour le compte de la 2e journée, dimanche à 21 heures. Pour l’écurie olympienne qui vise le podium en fin de saison, l’objectif est de faire un résultat face aux Brestois. Pour accroître ses chances d’engranger les 3 points, André Villas-Boas aurait aimé compter sur son groupe au grand complet. Mais à cause des ravages du coronavirus, le patron du banc de l’OM ne pourra pas compter sur plusieurs de ses joueurs récemment atteints par le virus (Alvaro Gonzalez, Bouna Sarr et Dimitri Payet). Jordan Amavi ne sera pas présent non plus. Pourtant, le latéral gauche, premier joueur de l’OM à avoir été atteint, serait guéri depuis. En revanche, le gardien et capitaine Steve Mandanda et le milieu de terrain Valentin Rongier, précédemment touchés également, seront du déplacement à Brest.

Le groupe des 21 Olympiens convoqués contre le Stade Brestois

Gardiens : Mandanda, Pelé, Vanni. Défenseurs : Perrin, Sakai, Caleta-Car, Rocchia, Balerdi, Mohamed Abdallah. Milieux : Kamara, Rongier, Lopez, Khaoui, Sanson, Strootman, Gueye. Attaquants : Aké, Germain, Benedetto, Radonjic, Thauvi