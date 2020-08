Barça Mercato : Gros revirement dans le dossier Lionel Messi

Lionel Messi veut quitter le Barça cet été. Une option que les dirigeants barcelonais semblent vouloir écarter. D’où un bras de fer entre les deux parties, et chaque camp aurait des arguments de poids à faire valoir.

Lionel Messi demande l’activation de sa clause de départ

Lionel Messi a envoyé un fax mardi dernier à Josep Maria Bartomeu pour lui demander de le libérer de sa dernière année de contrat avec le Barça cet été. Pour formuler une telle requête, le capitane catalan s’appuie sur une clause contractuelle lui permettant de quitter librement le FC Barcelone, même si son contrat n’est pas encore fini, comme c’est la cas actuellement. Avec cette clause, le club catalan ne devrait donc pas s’opposer au départ de l’international argentin, même si son contrat finit en juin 2021.

Le Barça rassuré par ses avocats

Et pourtant, Josep Maria Bartomeu et son staff seraient opposés à un départ de Lionel Messi cet été. Selon les informations de Mundo Deportivo, les avocats du FC Barcelone auraient appris aux dirigeants catalans que le sextuple Ballon d’Or ne peut pas faire jouer sa clause de départ. En effet, pour faire jouer cette clause, La Pulga devait formuler son désir de partir au plus tard le 1er juin dernier. Le délai étant passé, la clause ne peut donc pas être activée. Autrement dit, le Barça peut s’opposer au départ du natif de Rosario. Mais dans le cas où il serait finalement autorisé à partir, le club culé réclamerait sa clause libératoire de 700 millions d’euros, au contraire des récentes informations qui assuraient que les dirigeants catalans se contenteraient de 250 millions d’euros. Difficile d’imaginer qu’un club puisse aligner 700 millions d'euros en ces temps de crise économique pour signer Lionel Messi. En revanche, le FC Barcelone court le risque de le voir partir libre l’été prochain…