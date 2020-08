Bordeaux : Le maire dit oui au rachat du Matmut Atlantique

Le maire de Bordeaux est partisan du rachat du Matmut Atlantique par les Girondins de Bordeaux. Mais le soutien de Pierre Hurmic pourrait ne pas permettre au club au scapulaire de racheter le stade à moyen terme.

Bordeaux : le maire favorable au rachat du stade par les Girondins

Comme tout club aux grandes ambitions, les Girondins de Bordeaux rêvent d’avoir leur stade à eux. Pour ce faire, le club au scapulaire souhaiterait racheter le Matmut Atlantique, propriété de la société SBA (Stade Bordeaux Atlantique). Après avoir déjà dit qu’il était favorable au rachat du stade par le club bordelais, Pierre Hurmic a confirmé son avis à l’occasion d’une sortie sur l’urbanisme. « Il ne faut pas que ça coûte plus cher à la collectivité sinon je renoncerai. C’est un projet qui me tient à cœur. On aimerait faire en sorte que le club des Girondins de Bordeaux puisse acheter le stade », a déclaré le maire bordelais au micro de France 3 Nouvelle-Aquitaine.

Une date pour le rachat du stade ?

Mais l’avis favorable de Pierre Hurmic ne serait d’aucune aide immédiate aux Girondins dans leur désir de racheter le Matmut Atlantique. En effet, le club au scapulaire a enregistré un déficit budgétaire de 30 millions d’euros la saison dernière. D’ailleurs, les Girondins auraient pu être relégués en division amatrice, mais l’intervention du propriétaire King Street à hauteur de 30 millions d’euros aurait permis le passage haut la main devant le DNCG. Autrement dit, le club au scapulaire chercherait d’abord à relancer son économie avant d’envisager un projet aussi coûteux que le rachat du stade Matmut Atlantique. Un projet qui ne devrait pas être à l’ordre du jour cette saison…