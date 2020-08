PSG : Coup dur pour Nike, Neymar Jr s’en va chez Puma

Neymar Jr, principale star football de la marque Nike, va changer de partenaire. Le brésilien du PSG devrait passer chez Puma, selon une information du journaliste Mohamed Bouhafsi de RMC Sport.

PSG : Neymar va-t-il quitter l'équipementier Nike ?

Avec Neymar, la marque sportive Nike a fortement progressé ces dernières années. En France et dans le monde, avec la signature du brésilien au PSG, cette marque américaine a gagné de nouveaux adeptes. La virgule basée à Beaverton dans l'Oregon, serait en train de perdre le joueur le plus cher au monde à ce jour. Pour son transfert du FC Barcelone au PSG, Neymar avait coûté 222 millions d’euros, un montant retentissant qui a renforcé son image de marque et partant, celles de toutes les entreprises qui collaborent avec lui.

Vers un gros coup de PUMA avec le brésilien du Paris Saint-Germain ?

Dans son tweet, Mohamed Bouhafsi a confié : « C’est l’info foot business de la journée. La star du PSG (Paris Saint-Germain) Neymar va quitter Nike. Selon nos infos il devrait, sauf improbable retournement de situation rejoindre Puma ! C’est un énorme coup de la part de la marque allemande ! » Si le brésilien venait effectivement à passer chez Puma, cette marque renforcerait encore plus fortement son positionnement dans le milieu du football. L'attaquant brésilien est lié à la marque depuis l'âge de 13 ans, soit depuis 2005.

Le média Diario Dopeixe, est plus affirmatif. Cette source a expliqué que "La relation de 15 ans entre Neymar et Nike, qui a commencé lorsque la star était encore dans les rangs des jeunes de Santos, a pris fin. Mardi prochain, le 1er septembre, la star du Paris Saint-Germain annoncera la résiliation du contrat avec l'entreprise."