Ex - PSG Mercato : Les vérités sur le départ de Thiago Silva

En fin de contrat, Thiago Silva a quitté le PSG cet été pour poursuivre sa carrière à Chelsea. Isabelle Silva s’est confiée sur le départ de son mari du Paris Saint-Germain.

La femme de Thiago Silva n’en veut pas au PSG

Après huit saisons au Paris Saint-Germain, Thiago Silva a quitté le PSG cet été. Le défenseur brésilien arrivait en fin de contrat et n’avait pas été prolongé par la direction parisienne. Dans l’entourage du joueur, on ne garde pas rancune au board parisien. C’est ce que vient de confirmer Isabelle Silva, l’épouse de l’ancien capitaine du PSG, dans un entretien accordé au Parisien. « Si c’est votre question, je n’ai aucune raison d’être en colère contre quelqu’un, je n’en veux à personne », a-t-elle confié. Pour la femme du joueur, l’heure était venue de plier bagage. « C’est dommage que Paris ait décidé de le laisser partir. Mais le foot est comme ça, quand tu ne fais plus partie des plans de l’équipe, il faut partir », a-t-elle poursuivi.

Un nouveau chapitre pour les Silva

Pas rancunière, Isabelle Silva préfère garder le meilleur de son passage à Paris. Elle se dit d’ailleurs ravie de rejoindre Londres, où Thiago Silva s’est engagé avec Chelsea. « Je suis contente de poursuivre dans un grand club, une grande ville », a expliqué la Brésilienne. Toutefois, elle ne devrait pas rester à Londres autant d’années qu'à Paris. Son mari a signé un contrat d’un an (plus une année optionnelle) avec les Blues.