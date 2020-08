LOSC Mercato : Adama Soumaoro vers une destination surprise ?

Revenu au LOSC cet été après un prêt au Genoa, Adama Soumaoro devrait encore quitter le Lille OSC. Le défenseur de 28 ans pourrait cette fois découvrir un championnat exotique.

Un prétendant surprise pour Adama Soumaoro

Pas dans les plans de Christophe Galtier, Adama Soumaoro devrait poursuivre sa carrière loin du LOSC. Le défenseur central était déjà proche de partir l’été dernier. Mais ce n’est qu’en janvier qu’il avait quitté Lille en prêt pour rejoindre le Genoa. Le club italien n’a pas souhaité lever l’option d’achat dont il disposait. De retour à Lille cet été, il pourrait encore quitter (définitivement) le club nordiste. Après l’Italie, le joueur pourrait découvrir le championnat turc. TRT Sports assure ainsi que le défenseur central est courtisé par le Besiktas. Éliminé au 2e tour de qualification pour la Ligue des champions, le club stambouliote cherche à renforcer sa défense. Après avoir essayé de rapatrier le Lyonnais Marcelo Guedes, les Aigles noirs veulent donc tenter un coup avec Soumaoro.

Soumaoro condamné à un départ du LOSC ?

Formé au LOSC, Adama Soumaoro est encore sous contrat jusqu’en 2022. Mais comme indiqué, il n’est pas un indispensable du coach du Lille OSC. De plus, la direction lilloise ne compte pas non plus sur lui. Elle vient de recruter le Néerlandais Sven Botman pour remplacer Gabriel Magalhaes. Comme pour dire que le titi lillois semble contraint à un départ de son club formateur. Transfermarkt estime la valeur de Soumaoro à 6 millions d’euros. Mais Gérard Lopez pourrait empocher bien plus. La source turque révèle qu’en dehors du Besiktas, des formations italiennes sont également intéressées par le défenseur du Lille OSC.