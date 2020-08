ASSE : Kolodziejczak affiche ses ambitions de la saison

Ecarté l’hiver dernier, le joueur de l’ASSE, Timothée Kolodziejczak, est finalement parvenu à retrouver Claude Puel. Cette saison, le défenseur rêve grand pour l’AS Saint-Étienne et dévoile ses objectifs personnels.

Timothée Kolodziejczak, le miraculé

La mise à l’écart de Stéphane Ruffier par Claude Puel est connue de tous. Ce qui l’est moins, c’est celle de Timothée Kolodziejczak par l’entraîneur de l’ASSE. Et pourtant, l’ancien joueur des Tigres (Mexique) avait également été banni par son coach l’hiver dernier. En coupe de France, l'ancien manager de Leicester City n’avait pas hésité à recadrer ouvertement le joueur de 28 ans. « L’été dernier, je n’ai pas eu de préparation avec le groupe et dès que je suis arrivé, j’ai joué direct », a-t-il reconnu dans les colonnes de L’Équipe pour expliquer son passage difficile de l’hiver dernier. Mais Timothée Kolodziejczak ne s’est pas laissé abattre. Il a travaillé dur et est parvenu à regagner l’estime de l’ancien patron du banc niçois. Et avant même le confinement, Claude Puel avait réintégré le joueur dans sa rotation.

Le défenseur déterminé à faire une grande saison

Cet été, Timothée Kolodziejczak a fait une bonne préparation et se sent déjà prêt, contrairement à l’été dernier. « C’est toute la différence avec cette année », a expliqué l’ex-Lyonnais. Il pense que cette saison, l’ASSE peut faire un bon parcours. « Avec de la régularité et de la confiance, on peut faire un truc pas mal cette saison », estime-t-il. Pour accroître les chances de l’AS Saint-Étienne de faire une bonne saison, Timothée Kolodziejczak veut réaliser une grosse performance à titre personnel, comme lors de sa première saison dans le Forez. « Pour cela, il faut se mettre des objectifs personnels. Les miens ? Réussir une saison pleine, en étant aussi performant que lors de ma première, ici », a-t-il déclaré. Pour le poste, il est prêt à jouer « défenseur central et latéral gauche ». Il se rappelle qu’évoluer à ces deux postes lui est déjà arrivé avec Ghislain Printant et assure que cela « n’est pas un problème ».