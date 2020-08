Stade Brestois : Dall'Oglio dévoile son plan pour battre l’OM

Le Stade Brestois reçoit l’OM ce dimanche (21h) en clôture de la 2e journée de Ligue 1. L’entraîneur brestois, Olivier Dall'Oglio, compte profiter des failles défensives de l’Olympique de Marseille pour faire un résultat.

Olivier Dall'Oglio veut punir l’OM sur ses erreurs défensives

Largement battu à Nîmes (4-0) lors de la première journée de Ligue 1, le Stade Brestois souhaite se relancer à l’occasion de cette 2e journée. L’adversaire, c’est l’OM, un club supérieur aux Brestois selon Olivier Dall'Oglio, qui s'est exprimé en conférence de presse. Mais l’entraîneur brestois est déterminé à faire un résultat. Pour y parvenir, il veut profiter des espaces défensifs que laisseront les Marseillais qui seront certainement portés vers l’attaque. « Les équipes qui nous sont supérieures sont des équipes qui jouent, donc les espaces sont différents. Face à des équipes fermées, c'est plus difficile pour nous. Quand il y a des espaces, on peut mieux s'exprimer », a expliqué le stratège brestois.

Un bloc bas des Brestois face aux Marseillais

Olivier Dall'Oglio sait qu'il ne suffit pas de miser sur des contre-attaques pour espérer faire un résultat face à un club comme l’Olympique de Marseille, composé de bons joueurs. Pour espérer battre les hommes d’André Villas-Boas, il faudra aussi les bloquer en attaque. « Après, on a affaire à des joueurs supérieurs, qui vont beaucoup plus vite et qui, techniquement, sont plus à l'aise. C'est le danger », a prévenu le technicien français avant d’ajouter : « Mais si on arrive à les contenir, on sait que derrière on peut avoir des espaces et aller plus vite vers le but adverse. » Enfin, Olivier Dall'Oglio croit que « Marseille va mettre de l'intensité, ils vont jouer dans les pieds » et qu’ « il y aura peut-être plus de récupération de ballons » par les Brestois. Et cela devrait leur permettre de jouer à l’aise.