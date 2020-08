OM Mercato : Yuto Nagatomo, déjà un danger à l’horizon ?

L’OM serait en passe de conclure l’arrivée Yuto Nagatomo, libre depuis son départ de Galatasaray. Si l’on peut saluer un coup magistral des recruteurs de l’Olympique de Marseille, le latéral gauche ne serait toutefois pas une bonne option à long terme.

Yuto Nagatomo en route pour l’OM

Pour trouver un concurrent à Jordan Amavi, l’OM s’apprête à signer Yuto Nagatomo, selon une information de L’Équipe. Ce dernier apparaît comme une cible parfaite au regard des critères de recrutement de l’Olympique de Marseille cet été. En difficulté économique, le club olympien vise d’abord des joueurs libres ou des prêts. Or, Yuto Nagatomo n’est pas seulement libre, il est aussi très expérimenté, avec 7 saisons à l’Inter Milan (2011-2018), 2 ans et demi à Galatasaray et 122 sélections pour 4 buts avec le Japon. Les observateurs saluent donc un possible futur coup de maître de Pablo Longoria.

Nabil Djellit pointe l’âge du Japonais

Mais Nabil Djellit ne partage pas cet enthousiasme lié à la probable arrivée de Yuto Nagatomo. S’il confirme sur son compte Twitter que « c’est quasi fait à l’OM » pour l’arrivée du défenseur japonais, le journaliste de France France est toutefois inquiet pour son âge. Le confrère fait remarquer qu’à 33 ans, l’ancien Milanais n’est clairement pas l’avenir de l’écurie olympienne. De plus, l’international nippon viendrait s’ajouter à un effectif déjà composé de plusieurs joueurs qui ont 30 ans (Hiroki Sakai, Alvaro Gonzalez, Dario Benedetto, Valère Germain) ou plus (Dimitri Payet, Kevin Strootman, Steve Mandanda). Pour Nabil Djellit, les dirigeants marseillais ne semblent donc pas avoir fait le choix de l’avenir…