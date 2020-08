Girondins de Bordeaux : Le point d'Alain Roche sur le mercato

Nouveau directeur sportif des Girondins de Bordeaux, Alain Roche s’est confié sur le mercato du FCGB. Le dirigeant bordelais s’attend à vivre un été calme.

Aucune recrue à l’horizon chez les Girondins de Bordeaux

Outre les arrivées de Jean-Louis Gasset et d’Alain Roche, les Girondins de Bordeaux n’ont pas encore enregistré de nouvelles recrues. Nouveau directeur sportif du FCGB, Alain Roche voit cette situation perdurer pendant encore un mois. « Ce sont les gros clubs qui déclencheront le marché, sans doute fin septembre. On sent que tout le monde serre les boulons. Il n’y a pas d’argent en Espagne, en Turquie, en Grèce », a expliqué l’ancien consultant de Canal+ dans un entretien à Sud-Ouest. Avec la crise sanitaire actuelle, les clubs ont enregistré d’importantes pertes au niveau financier. Consciente de la situation financière des clubs, l’UEFA avait d’ailleurs fixé la date du 5 octobre comme deadline pour le mercato d’été.

Des ventes en vue pour le FCGB ?

Alain Roche s’est également prononcé sur les potentiels départs du côté des Girondins de Bordeaux. Le directeur sportif bordelais reconnaît là encore la difficulté à boucler des ventes. « Aujourd’hui, nous n’avons pas d’offres », a-t-il révélé. En attendant que de nouvelles offres lui parviennent, la direction de Bordeaux a déjà réalisé quelques ventes. François Kamano a quitté le FCGB cet été pour le Lokomotiv Moscou. Son départ a rapporté près de 6 millions d’euros aux Girondins. Le club au scapulaire a également empoché 7 millions d’euros suite au transfert de Paul Bernardoni. Le portier de 23 ans s’est engagé en faveur du SCO Angers. Samuel Kalu pourrait être la prochaine vente de Bordeaux. Courtisan du Nigérian, Galatasaray n’a pas encore formulé d’offre pour l’ailier de 23 ans.