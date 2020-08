Stade Rennais FC : Stéphan, une nouvelle mission à Camavinga

Le Stade Rennais FC a battu le Montpellier HSC (2-1), samedi lors de la 2e journée de Ligue 1. Auteur du second but des Bretons, Eduardo Camavinga a trouvé le chemin des filets pour la première fois de sa carrière au stade Roazhon Park.

Eduardo Camavinga très performant en ce début de saison

Brillant avec le Stade Rennais FC la saison dernière, Eduardo Camavinga n’est pas proche de s’arrêter. En ce début de nouvelle saison, le jeune milieu de terrain de 17 ans s’est déjà fait remarquer lors des 2 matchs des Bretons en Ligue 1. Remplaçant lors du déplacement à Lille pour le compte de la première journée le week-end dernier, son entrée en jeu avait cependant permis aux Rennais d’obtenir le match nul (1-1). Hier samedi, face aux Montpelliérains, après un une-deux avec Faitout Maouassa sur le côté gauche, Eduardo Camavinga a envoyé un tir croisé du gauche qui a trouvé le fond des filets de Jonas Omlin (77e). C’est le premier but du néo-international français au Roazhon Park et le second des Rennais qui menaient alors (2-0).

Julien Stéphan attend un but de la tête du prodige

Remplacé à une dizaine de minutes de la fin de la rencontre, le natif de Miconje (Angola) a eu droit à des applaudissements. À sa sortie, Julien Stéphan lui a dit doucement à l’oreille ce qu’il attendait désormais de lui. « Je lui ai dit qu’il avait enfin marqué au Roazhon Park, et du gauche après avoir marqué du droit à Lyon, et qu’il fallait qu’il mette rapidement un but de la tête », a révélé l’entraîneur breton en conférence de presse après la rencontre.