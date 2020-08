PSG Mercato : Messi, le clan de Thiago Silva prend position

L’avenir de Lionel Messi ne laisse pas l’entourage de Thiago Silva insensible. Isabelle Silva, la femme du défenseur brésilien, s’est prononcée sur le possible transfert de l’Argentin au PSG.

La femme de Thiago Silva se mêle du dossier Lionel Messi

Une page s’est tournée au PSG cet été avec le départ de Thiago Silva. Malgré leur départ à Londres (où le défenseur s’est engagé avec Chelsea), le couple Silva suit toujours l’actualité du Paris Saint-Germain avec attention. Le club de la capitale est cité depuis quelques jours comme un prétendant de Lionel Messi. L’Argentin a fait part de son intention de quitter le FC Barcelone à sa direction. Pour Isabelle Silva, le Paris Saint-Germain tient une belle opportunité de recruter le sextuple Ballon d’Or. « Ce serait super si Leo Messi venait au PSG, ce serait un énorme atout pour le club dans sa progression. Je souhaite vraiment bonne chance au PSG pour le faire venir à Paris. Et, s’il vient, je souhaite surtout à Leo d’être aussi heureux à Paris que nous l’avons été pendant huit ans », a-t-elle confié au Parisien.

Paris déjà devancé dans cet important dossier ?

De la chance, il en faudra sûrement au Paris Saint-Germain pour réaliser ce gros deal. Dans ce dossier, le club de la capitale est notamment concurrencé par Manchester City et son rival United. Pour plusieurs journaux ibériques et d’Outre-Manche, le natif de Rosario est plus proche de rejoindre son ancien mentor Pep Guardiola à City. Le vice-champion d’Angleterre proposerait 100 millions d’euros plus trois joueurs pour s’offrir le célèbre numéro 10 du Barça.