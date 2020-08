Montpellier HSC : Der Zakarian commente la défaite à Rennes

Le Montpellier HSC a été battu à Rennes (1-2), samedi lors de la 2e journée de Ligue 1. Michel Der Zakarian a cependant apprécié l’engagement de ses joueurs et a indiqué la véritable cause de la défaite.

Michel Der Zakarian salue l’état d’esprit de ses joueurs

Pour son entrée en Ligue 1, après le report de son premier match contre l’OL, le Montpellier HSC s’est incliné à Rennes (1-2). Michel Der Zakarian s’est toutefois dit satisfait de l’état d’esprit de ses joueurs. « Dans l’état d’esprit, je suis très content de ce que l’équipe a produit », s’est félicité l’entraîneur montpelliérain en conférence de presse d’après-match. Pour le coach, les Héraultais se savaient « diminués dans le domaine offensif », mais ils étaient déterminés. De plus, le Stade Rennais FC est « une bonne équipe » qui n’est pas en Ligue des champions pour rien, mais les Pailladins ont fait preuve d’engagement. Même avec un effectif réduit, les Montpelliérains ont joué avec détermination et auraient pu obtenir l’égalisation. « On avait beaucoup de monde à la maison, Gaëtan [Laborde] était tout seul devant, mais les joueurs qui étaient là ont répondu présent. On n’a pas lâché, on a eu la balle d’égalisation », a expliqué le technicien de 57 ans.

Le coach révèle la véritable raison de la défaite

Mais le Montpellier HSC a perdu et Michel Der Zakarian déplore l'expulsion d'un de ses joueurs, alors que « c’était un match difficile, surtout quand on joue à dix pendant un moment », avec une « expulsion sévère ». Avec cette défaite, le club héraultais devrait se relancer lors de la 3e journée, avant d'affronter l'OL en match en retard de la première journée. Quant aux Rennais, ils comptent désormais un match nul contre le LOSC (1-1) et une victoire face au Montpellier HSC (2-1).