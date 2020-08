RC Lens : Une pépite de Ligue 2 s'éloigne des Sang et Or

L’arrivée de neuf nouveaux joueurs ne suffit pas pour calmer l’appétit du RC Lens. Le promu lorgnait encore un jeune attaquant au LB Châteauroux. Mais son transfert s’annonce compliqué.

Le RC Lens dans le dur pour un attaquant de Ligue 2

Le RC Lens s’est montré très actif sur le marché des transferts à l’intersaison. Le Racing a enregistré l’arrivée de neuf recrues. Malgré ces signatures, l’appétit de la direction des Sang et Or semble sans limite. Le club artésien s’intéressait à Ilyas Chouaref. Âgé de 19 ans, l’attaquant international U19 (1 sélection) évolue actuellement au LB Châteauroux en Ligue 2. Il sort d’une saison prometteuse avec la Berrichonne. Il a pris part à 22 rencontres du championnat, dont 17 en tant que titulaire. Ilyas Chouaref a terminé la saison avec 2 buts et autant de passes décisives. Courtisé par le RC Lens, il devrait néanmoins rester dans son club formateur comme l’indique France Football.

Prolongation en vue pour Ilyas Chouaref ?

Le site du célèbre magazine révèle en effet que la direction de Châteauroux n’entend pas se séparer de sa pépite. Aldo Angoula, le nouveau directeur sportif, souhaiterait même prolonger le contrat de Chouaref qui arrive à échéance en 2022. Cette prolongation devrait refroidir les nombreux prétendants du jeune ailier. Outre le RC Lens, Ilyas Chouaref est également convoité par d’autres formations de Ligue 1. Des intérêts de l’AS Saint-Étienne et du FC Lorient sont évoqués. À l’étranger, les Anglais de Crystal Palace ne seraient pas insensibles au talent du natif de Châteauroux.