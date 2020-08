Barça Mercato : Tensions avec Lionel Messi, la Liga a tranché

Déterminé à quitter le Barça cet été, Lionel Messi croit pouvoir faire jouer une clause lui permettant de partir libre chaque saison. Mais les dirigeants du FC Barcelone ne souhaitent pas le laisser partir ainsi. D’où l’intervention de la Liga pour départager les deux camps.

Désaccord entre Lionel Messi et le FC Barcelone

Déçu du recul du Barça sur la scène européenne, Lionel Messi croit que le moment de partir est arrivé. Mardi dernier, il a fait parvenir un fax à Josep Maria Bartomeu pour lui demander de le libérer de sa dernière année de contrat. Le génie argentin veut faire jouer une clause présente dans son contrat lui permettant de partir libre chaque saison. Mais les dirigeants barcelonais n’envisagent pas un départ de l’Argentin de cette manière. Pour Josep Maria Bartomeu et son staff, cette clause ne peut être activée après le 1er juin dernier. Autrement dit, le délai d’activation de la clause est passé et si Lionel Messi tient absolument à partir, ce sera en contrepartie de sa clause de résiliation, soit 700 millions d’euros. D’où un bras de fer entre les deux parties.

L’intervention de la Liga

Ce dimanche, la Liga est publiquement intervenue dans le dossier Lionel Messi. Selon les responsables du championnat d’élite espagnol, le FC Barcelone est dans son droit et le sextuple Ballon d’Or ne peut effectivement pas partir libre cet été. « Le contrat est actuellement en vigueur et comporte une « clause de résiliation » applicable au cas où Lionel Andres Messi déciderait d’activer la résiliation unilatérale anticipée du contrat, effectuée conformément à l'article 16 du décret royal 1006/1985, du 26 juin, qui régit la relation de travail spéciale des athlètes professionnels », annonce en effet un communiqué officiel de la Liga. Pour enfoncer le clou, la ligue espagnole précise même que « conformément à la réglementation en vigueur, et suivant la procédure correspondante dans ces cas », elle ne pourra pas activer la « procédure de visa préalable au retrait fédéral du joueur s'il n'a pas préalablement payé le montant de ladite clause ». Les prétendants du joueur de 33 ans sont prévenus.