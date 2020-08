OM Mercato : Officialisation imminente pour Yuto Nagatomo

L’Olympique de Marseille devrait accueillir un nouveau latéral gauche en la personne de Yuto Nagatomo. Le Japonais devrait s’engager avec l’OM dans les prochaines heures.

Yuto Nagatomo attendu à l’Olympique de Marseille

Après son échec dans le dossier Caio Henrique, l’Olympique de Marseille est proche de boucler une autre affaire. L’OM va accueillir un nouveau latéral gauche. Annoncé depuis quelques heures, le transfert de Yuto Nagatomo serait proche d’être finalisé. Téléfoot assure ce dimanche que le club phocéen et le joueur sont tombés d’accord. D’après cette source, le latéral japonais (122 sélections/4 buts) va s’engager pour un an avec Marseille. Il va débarquer en tant que joueur libre à l’OM. Le contrat du défenseur de 33 ans est arrivé à expiration cet été avec Galatasaray. À Marseille, Yuto Nagatomo va retrouver son compatriote Hiroki Sakai.

Enfin la doublure de Jordan Amavi ?

En signant Yuto Nagatomo, l’OM a l’occasion de renforcer ses rangs avec un joueur d’expérience. Le Japonais s’est révélé à l’Inter Milan (2011-2018) avant de rallier la Turquie. Il vient de terminer une pige de deux ans et demi à Galatasaray. De plus, son arrivée permettra d’apporter de la concurrence et une doublure à Jordan Amavi. Le joueur de 26 ans est le seul arrière gauche de métier de Marseille depuis le départ de Patrice Evra en novembre 2017.