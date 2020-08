AS Monaco : Aleksandr Golovin sort sur blessure à Metz

Mauvaise nouvelle pour l’AS Monaco en déplacement sur la pelouse du stade Saint-Symphorien du FC Metz. Aleksandr Golovin s’est blessé dès la première période et a été remplacé par Sofiane Diop.

Aleksandr Golovin touché à la cuisse gauche

La saison semble mal commencer pour Aleksandr Golovin. Actuellement en déplacement sur la pelouse du FC Metz, pour le compte de la 2e journée de Ligue 1, le club du Rocher ne peut plus compter sur son international russe. Aligné dans le onze de départ, le milieu de terrain monégasque s’est blessé dès la 16e minute de jeu, selon une information de L’Équipe. C’est au bord de l’aire de jeu qu’il a reçu les premiers soins du médecin monégasque. Ce dernier lui a placé une couche de glace sur la cuisse gauche touchée. Le Russe a été remplacé par Sofiane Diop, qui s’est montré à son avantage quelques minutes plus tard en tirant un beau coup franc qui a amené le but de Benoît Badiashile (22e).

Blessure grave pour le Russe ?

Pour l’instant, on ne connaît pas la nature exacte et le niveau de gravité de la blessure d’Aleksandr Golovin. Il devra donc passer des examens médicaux pour être fixé sur l’étendue de sa blessure. Mais la sortie du joueur de 24 ans est déjà un coup dur pour l’AS Monaco et son entraîneur Niko Kovac.