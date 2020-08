FC Nantes - Nîmes (2-1) : Gourcuff révèle la clé du succès

Le FC Nantes a battu le Nîmes Olympique (2-1), ce dimanche lors de la 2e journée de Ligue 1. Christian Gourcuff a salué l'efficacité et la solidarité de ses joueurs, mais a déploré leur manque de maîtrise et « un arbitrage immature ».

Christian Gourcuff satisfait de ses joueurs

Le FC Nantes a engrangé les 3 points de la victoire contre le Nîmes Olympique (2-1) ce dimanche soir. Interrogé en conférence de presse d’après-match, Christian Gourcuff s’est d’abord félicité de la victoire de ses hommes. Un succès acquis grâce à une première période dominée par les Nantais. « En fait, il y a eu deux matchs. Une première période très intéressante de notre part, avec une vraie évolution par rapport à Bordeaux en termes de verticalité », a commenté l’entraîneur des Canaris dans des propos rapportés par L’Équipe.

Le coach pointe une ombre au tableau

Malgré la victoire de ses hommes, Christian Gourcuff estime que tout n’a pas été parfait. Il a notamment pointé « un manque de maîtrise dans la tenue du ballon », même si « globalement c'était réussi ». Un manque de maîtrise qui a coûté au FC Nantes « cette deuxième mi-temps tronquée, avec un début catastrophique entre l'expulsion de Louza et leur but venu d'ailleurs... » Christian Gourcuff n’en veut cependant pas à ses joueurs. Le coach nantais se félicite même d’avoir « vu un groupe solidaire, généreux, des valeurs qui comptent » et qui ont permis de tenir le coup jusqu’au sifflet final. Et ce, malgré « un arbitrage immature », même si l’expulsion d'Imran Louza n’est pas contestable, car « l'arbitre n'a pas contribué à une sorte de sérénité ». Enfin, le patron du banc des Canaris préfère « retenir le tranchant de la première et la générosité de la seconde » de ses joueurs.