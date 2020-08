LdC (F) Wolfsbourg 1-3 OL : Les Lyonnaises au septième ciel

En battant Wolfsbourg en finale de Ligue des Champions féminine (3-1), l'OL s'est adjugé son septième trophée de la sorte, le cinquième consécutif.

Un OL d'abord efficace

Les Lyonnaises ont tout raflé sur la scène nationale. Après avoir remporté le trophée des championnes pour la première fois, une 14e D1, et une 9e Coupe de France, les joueuses de Jean-Luc Vasseur ont décroché leur 7e Ligue des Champions, la 5e de suite, suite à leur victoire sur Wolfsbourg à Anoeta (Saint-Sébastien) en finale. Un quadruplé jusque là inédit. De retour en tant que titulaire, Eugénie Le Sommer, bien servie par Delphine Cascarino s'y est prise à deux fois pour tromper Friederike Abt et ouvrir le score de près (1-0, 23'). Dominatrices en première période, les Fenottes ont doublé la mise juste avant la mi-temps grâce à une frappe limpide de Saki Kumagai, venue se loger dans le petit filet du but de la gardienne Friederike Abt (2-0, 44').

Flexible, l'OL plie mais ne rompt pas

Mené, Wolfsbourg s'est rebellé au moyen d'une seconde période maîtrisée où l'OL n'a pas vraiment vu le jour. Peu avant l'heure de jeu, Alexandra Popp est venue récompenser les efforts du VfL en reprenant un centre d'Eva Pajor dans le but déserté par Sarah Bouaddi (2-1, 57'). Et alors que les Louves se démenaient pour aller chercher la prolongation, Sara Gunnarsdottir a asséné un dernier coup de poignard dans le dos des Allemandes. Encore joueuse de Wolfsbourg jusqu'aux huitièmes de finale, l'Islandaise, transférée à l'OL cet été, a dévié une frappe d'Eugénie Le Sommer dans le but de ses anciennes coéquipières et entériné le sort de cette 19e finale de Ligue des Champions féminine (3-1, 88'). Comme en 2016 (1-1, victoire de Lyon aux tirs au but), comme en 2018 (victoire de Lyon 4-1 en prolongations), les Rhodaniennes anéantissent les espoirs du VfL Wolfsbourg au plus près du but. L'OL a quant à lui dominé sans pitié cette demi-décennie, remportant le graal chaque année sans exception depuis 2016, hégémonie succédant à quatre ans de disette.