Brest 2-3 OM : Thauvin et Ćaleta-Car lancent la saison de l'OM

Malgré quelques frayeurs en fin de match, l'OM lance sa saison de belle manière, avec une victoire sur la pelouse du Stade Brestois (3-2). Florian Thauvin a brillé pour son retour en tant que titulaire.

L'OM punit Brest en contre

Après un premier match face à l'ASSE reporté, l'OM démarrait sa saison en terres bretonnes, au stade Francis Le Blé de Brest. Si les locaux ont dominé leur adversaire dans le jeu, ce dernier était d'une efficacité redoutable en contre. Lancé par Morgan Sanson sur la droite, Florian Thauvin a bénéficié de la déviation de Romain Perraud pour tromper Gautier Larsonneur et ouvrir le score en faveur de l'OM (0-1, 19'). Décisif par le but, Thauvin, titulaire en Ligue 1 pour la première fois depuis l'an dernier, se montrait ensuite décisif par la passe. Son coup-franc très bien exécuté a permis à Duje Ćaleta-Car de reprendre le ballon du gauche et doubler la mise de près (0-2, 27'). Mais en fin de période, Romain Faivre a bien suivi un centre de d'Irvin Cardona repoussé par Leonardo Balerdi pour ramener le Stade Brestois à 2-1, d'une frappe du gauche impeccable.

Thauvin - Ćaleta-Car, bis repetita

Alors que les joueurs d'Olivier Dall'Oglio poussaient pour égaliser, les Marseillais ont sanctionné les imperfections brestoises. Gaëtan Charbonnier s'est vu refuser un but pour hors-jeu, puis quelques minutes après, a raté la balle du 2-2 face au but vide. Une véritable aubaine pour l'Olympique de Marseille qui, porté par la combinaison Thauvin - Ćaleta-Car a aggravé le score. Après avoir trouvé le pied gauche du Croate en première mi-temps, l'international français lui a délivré un autre coup-franc parfait, sur la tête cette fois-ci, pour redonner deux buts d'avance à Marseille (1-3, 80'). Relancé par Gaëtan Charbonnier, à la finition d'un centre en première intention de Julien Faussurier (2-3, 89'), le Stade Brestois a eu une dernière opportunité pour arracher le match nul, mais l'ultime coup de tête de Jean-Kévin Duverne a frôlé la barre de Steve Mandanda. Premier match et première victoire pour l'OM qui lance bien sa saison, au contraire de Brest qui pointe à la dernière place.

Les notes du match

Stade Brestois (5) : Larsonneur 5 -Pierre-Gabriel 5, Duverne 4, Baal 4, Perraud 5 - Honorat 6 (puis Le Douaron 72'), Diallo 5 (puis Mbock 85'), Belkebla 5 (puis Magnetti 85'), Faivre 6 (puis Faussurier 79') - Cardona 5 (puis Tavares 79'), Charbonnier 5.

Olympique de Marseille (5,1) : Mandanda 5 - Sakai 5, Balerdi 5, Ćaleta-Car 8, Amavi 3 - Strootman 4 (puis Rongier 72'), Kamara 5, Sanson 6 (puis Gueye 79') - Thauvin 8, Benedetto 4 (puis Germain 80'), Radonjic 3 (puis Aké 62').