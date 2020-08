OM Transfert : visite médicale de Yuto Nagatomo à Marseille

L’ OM va annoncer d'ici quelques heures la signature de Yuto Nagatomo, le latéral japonais qui aura 34 ans le 12 septembre prochain. L’ Olympique de Marseille accueille ce joueur dans cette matinée du 31 août pour le passage de la traditionnelle visite médicale préalable à la signature de son contrat.

Mercato OM : Yuto Nagatomo à Marseille

Depuis le départ de Patrice Evra et une montée en puissance de Jordan Amavi, l’ OM n’avait plus de solution de rechange au poste de latéral gauche. Le club phocéen cherche depuis longtemps à doubler ce poste très important et avait pensé au brésilien Caio Henrique. Seulement, l’As Monaco, qui dispose de plus de cash, a été plus réactif en enrôlant ce dernier, obligeant l’ Olympique de Marseille à travailler sur d’autres pistes. Alors qu’un joueur du même profil que Caio Henrique aurait pu être espéré, c’est le japonais qu’André Villas-Boas a pu s'offrir. Le technicien portugais, connaissant les difficultés économiques de l’ OM, a préféré recruter ce joueur libre de tout contrat depuis son départ de Galatasaray. Malgré ses 34 ans le 12 septembre prochain, Yuto Nagatomo va bien s’engager avec l’ Olympique de Marseille ce jour.

Le japonais à l' Olympique de Marseille pour combien de temps ?

Selon le quotidien La Provence, le joueur est attendu sur les installations de l’ Olympique de Marseille dans les prochaines heures. Il va passer la traditionnelle visite médicale avant de parapher un contrat d’une saison si aucun problème n’est révélé lors de cette visite. Yuto Nagatomo rejoindra son compatriote Hiroki Sakai à l’ OM. L’ancien joueur de Hanovre 96 est au club phocéen depuis 2016. Avant le début de son expérience à Marseille, Yuto Nagatomo a joué dans 4 clubs différents. Après le FC Tokyo, son premier club, il avait rejoint Casena en prêt en 2010. Recruté ensuite par l’Inter Milan, il a passé 7 saisons au sein de ce club avant de rejoindre Galatasaray, d’abord pour un prêt d'une saison puis pour 2 saisons de contrat permanent. Il a disputé 49 matchs toutes compétitions confondues avec le club turc pour lequel il a aussi marqué 3 buts. Yuto Nagatomo est un international japonais depuis 2008. Il totalise 122 matchs pour 4 buts avec sa sélection. C’est donc un joueur expérimenté que s’offre l’Olympique de Marseille en doublure de Jordan Amavi.