OM : Thauvin affiche ses ambitions après le Stade Brestois

Décisif lors du match entre le Stade brestois et l’ OM (2-3), Florian Thauvin a fait un retour en force dans le groupe olympien pour la nouvelle saison en Ligue 1. L’attaquant de l’Olympique de Marseille rappelle sa longue galère de la saison dernière, mais se dit déterminé à briller lors de cet exercice 2021.

OM : Une saison 2020 à oublier pour Florian Thauvin

Meilleur buteur de l’OM en 2017-2018 et en 2018-2019, Florian Thauvin a vécu une difficile saison 2019-2020. Avec seulement 20 minutes de temps de jeu en 2 matchs toute la saison passée, le milieu offensif a frôlé la saison blanche. En cause, une blessure à la cheville droite contractée lors de la préparation estivale 2019 avant de se faire opérer en septembre 2019. De retour à la compétition en mars, il n’avait joué que très peu avant l’arrêt prématuré de la saison par la pandémie de coronavirus. Florian Thauvin qui a observé une longue période d'indisponibilité s’est forcément posé des questions sur sa capacité à remonter la pente. « Après une longue période d'absence, c'est toujours très compliqué, on se pose toujours beaucoup de questions. On ne sait jamais comment on va revenir », a-t-il reconnu en conférence de presse. Mais le natif d’Orléans ne s’est pas découragé. Il a travaillé dur pour répondre présent cette saison. « J'ai beaucoup travaillé et je me suis très bien senti. C'est une vraie satisfaction ».

Le milieu de l' Olympique de Marseille décidé à briller

Florian Thauvin s’est « bien préparé pendant toute la pré-saison » pour sortir de cette galère de la saison dernière. Le plus important pour lui à ce jour « c'est de jouer au football ». Il dit avoir beaucoup souffert d’avoir « été éloigné des terrains pendant un long moment ». Une préparation estivale intensive qui a déjà commencé à payer. Hier, en conclusion de la 2e journée de Ligue 1 face au Stade Brestois, l’OM a été porté par son champion du monde 2018, buteur puis double passeur décisif. Le milieu offensif de l' Olympique de Marseille a affiché un excellent niveau proche de celui de ses saisons de grâce. L’ancien bastiais ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'il a confié « Ce que je veux, c'est faire une grosse saison, revenir à mon meilleur niveau. Ensuite, on verra ce qui se passera ».