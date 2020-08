Mercato Stade Rennais : Édouard Mendy à Chelsea, du nouveau

Le mercato Stade rennais va-t-il se mettre en mouvement dans les prochains jours avec Édouard Mendy ? Le gardien de but des Rouge et Noir est annoncé dans le viseur de Chelsea pour pousser Kepa Arrizabalaga sur le banc des remplaçants. Une nouvelle information vient de filtrer sur ce dossier.

Mercato Stade rennais : Édouard Mendy vraiment à Chelsaa ?

Le SRFC, en lice pour la Ligue des champions cette saison, va devoir garder ses meilleurs joueurs et en recruter d’autres. Alors que de nouveaux joueurs sont attendus par le coach du club, c’est l’idée d’un transfert du gardien numéro 1 du SRFC qui est évoqué par les médias. Selon plusieurs sources, Chelsea, intéressé par Édouard Mendy, aurait proposé 20 millions d’euros pour l’avoir. Quand on sait que le club londonien a déjà déboursé 81 millions d’euros pour Kepa Arrizabalaga, rien ne semble étonnant qu’il propose 20 millions d’euros au Stade rennais où il avait recruté Petr Cech, son meilleur gardien de but de ses 20 dernières années.

Transfert SRFC : Le dossier Alphonse Areola loin d'être bouclé ?

Une telle offre pour Édouard Mendy aurait pu réchauffer le mercato Stade rennais puisque les dirigeants auraient auraient certainement finalisé les dossiers Islam Slimani, malgré la signature de Serhou Guirassy, ou encore ceux des défenseurs qu’espère toujours recruter Julian Stéphan. Mais les 20 millions d’euros auraient surtout pu permettre au SRFC d’engager Alphonse Aréola, une des pistes du Stade rennais en cas de départ de Édouard Mendy. Sauf qu’on est loin de toutes ces possibilités pour la simple raison que le Stade rennais n'a reçu aucune offre de la part de Chelsea. Si l’absence du joueur du groupe rennais ces derniers temps avait pu faire croire qu’il préparait son départ, Ouest France, fait savoir qu’il est en réalité touché par le Covid-19, ce qui explique son absence hors du groupe. Aussitôt qu’il aura retrouvé sa bonne santé, Édouard Mendy devrait reprendre sa place qui lui serait réservée "bien au chaud".

Alphonse Aréaola, qui sort d’un prêt infructueux au Real Madrid, n’est donc pas près de rejoindre le Stade Rennais ce mercato estival. Idem pour Édouard Mendy qui n’est pas non plus en route pour Londres où son nom est associé à Chelsea FC.