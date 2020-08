PSG Mercato : Une vieille cible de Paris proche de l'AC Milan

Longtemps annoncé du côté du PSG, Sandro Tonali devrait poursuivre sa carrière en Italie. La presse locale assure que l’AC Milan est sur le point de recruter le jeune milieu de terrain.

Sandro Tonali s’éloigne encore du PSG

De retour au PSG l’été dernier, Leonardo avait coché le nom de Sandro Tonali parmi ses premières cibles. Mais les exigences de Brescia, où évolue le milieu de terrain, ont refroidi le directeur sportif du Paris Saint-Germain. La piste menant au futur « Andrea Pirlo » semble aujourd’hui rangée aux oubliettes à Paris. À Milan, on compte bien profiter de l’attentisme du PSG pour récupérer le joueur de 20 ans. Gianluca Di Marzio indique ainsi que l’AC Milan est désormais en pole dans ce dossier. Le journaliste italien révèle qu’un accord a été trouvé entre Massimo Cellino et les dirigeants milanais. La signature du contrat de Sandro Tonali devrait suivre dans les prochaines heures d’après le spécialiste du mercato.

Tonali bradé au Milan ?

Avec la relégation de Brescia, le départ de Sandro Tonali semblait inéluctable. Le jeune milieu a disputé 35 matchs de Serie A la saison dernière pour un but et sept passes décisives. Massimo Cellino espérait un chèque de 50 millions d’euros pour son crack, mais il en récupèrera moins. Contrairement au PSG, l’AC Milan va réaliser une belle affaire. Le club lombard ne va débourser que 30 millions d’euros pour Tonali. Gianluca Di Marzio assure en effet que les Rossoneri vont recruter l’international italien (3 sélections) dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. La transaction a été conclue sur une base de 10 millions d’euros pour le prêt et l’option d’achat se situerait autour de 20 millions d’euros assortis de bonus, ces incentives étant liées à l’atteinte de certains objectifs.