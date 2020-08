OL : Ligue des championnes, Jean-Michel Aulas titille le PSG

L’ OL féminin a remporté la Ligue des championnes aux dépens du VfL Wolfsburg, contrairement au PSG masculin qui a perdu la finale contre le Bayern Munich, et qui a sollicité un temps de récupération. Jean-Michel Aulas trouve ainsi l'occasion de se moquer du club de la capitale.

OL : Aulas ne fera pas de demande de report, contrairement au PSG

L’OL a éliminé le PSG en demi-finale de la Ligue des champions féminine et a remporté la finale contre le VfL Wolfsburg (3-1). Chez les hommes, l’Olympique Lyonnais a été éliminé en demi-finale et le Paris Saint-Germain a perdu la finale, tous deux contre le Bayern Munich. Jean-Michel Aulas a profité du 7e sacre continental de ses filles pour envoyer un gros tacle aux Parisiens. « Ce sera encore une saison très difficile puisqu’on va jouer, dès dimanche prochain. Nous, on n’a pas demandé de report pour le début du championnat (il sourit). Je ne vais pas faire la demande », a-t-il glissé sur Canal+. Dans son attaque, le dirigeant de l’OL précise que « certaines de ses joueuses ont pourtant demandé un report ». « Je leur ai expliqué que c’est un petit peu polémique aujourd’hui. La réalité, c’est qu’il y a un championnat qui démarre dès dimanche, donc on sera là », a déclaré Jean-Michel Aulas.

Le PSG avait demandé le report de son match contre le RC Lens

Une pique du patron de l'OL envoyée directement au PSG, qui a demandé et obtenu le report de son match de la 2e journée contre le RC Lens. Cette rencontre, initialement prévue le 29 août, soit six jours après la finale perdue contre le Bayern, a été reprogrammée au 10 septembre. Cela avait soulevé la polémique, le maire de Lens, Sylvain Robert, avait rappelé que le Racing Club de Lens « joue la Ligue 1 Uber Eat, et non la Ligue 1 PSG ».