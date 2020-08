ASSE - FC Lorient (2-0) : Puel satisfait de trois Stéphanois

L’ ASSE a défait le FC Lorient (2-0) lors de son premier match de Ligue 1 dimanche. Claude Puel s’est dit satisfait de la prestation de son équipe dans l’ensemble, mais il a particulièrement félicité trois joueurs.

Bonnes notes pour Moulin, Neyou et Hamouma

L’ASSE a signé une victoire en Ligue 1, contre le FC Lorient, lors de son premier match de la saison. Grâce à un doublé de Romain Hamouma, l’équipe de Claude Puel est venue à bout de celle de Christophe Pélissier. Pour son premier match en Ligue 1, Yvan Neyou a bien tenu le ballon dans l’entrejeu de l’AS Saint-Étienne. Il a en effet confirmé la bonne impression faite lors de la finale de la Coupe de France contre le PSG. Désormais titulaire à la place de Stéphane Ruffier, Jessy Moulin a été l’un des joueurs décisifs du succès des Verts contre les Merlus grâce à une relance rapide de la main à Arnaud Nordin qui a délivré une passe décisive à Romain Hamouma pour le premier but de l’ASSE (1-0, 18e). Claude Puel n’a pas manqué de saluer la prestation de ces trois joueurs. « Sur notre premier but, notre gardien est aussi décisif. Il a été le premier relanceur. Il l’a très bien fait en évitant de garder le ballon. Jessy Moulin a pris l'information et saisi une opportunité de relance », a apprécié le coach des Stéphanois. Recrue estivale, Yvan Neyou a été aussi bien noté. « Il a un très fort potentiel technique. Il est très dynamique sous pression et a cette faculté à prendre l’information pour se sortir des situations difficiles », a souligné Claude Puel. Le patron du staff technique de l’AS Saint-Étienne estime également que « la bonne préparation » de Romain Hamouma lui a permis d’être à « un bon niveau physique ». L'entraineur de Sainté a constaté que l'attaquant de 33 ans « prend beaucoup de plaisir à évoluer dans cette équipe parce que sa qualité technique lui permet de faire la différence et de s’inscrire dans des combinaisons ».

L'ASSE est 9e avec un match en moins

Après sa victoire sur le club promu en Ligue 1, l'ASSE est 9e avec 3 points + 2. Toutefois, les Stéphanois ont un match en moins, celui de la 1re journée contre l'OM. Initilament prévu le 21 août dernier, la rencontre a été reportée au 17 septembre (21h) au Vélodrome, à cause de plusieurs cas de Covid-19 détectés au sein de l'équipe Marseillaise.