OM Mercato : Villas-Boas justifie l'arrivée de Yuto Nagatomo

A la recherche d’un latéral gauche pour concurrencer Jordan Amavi, l’OM est en passe de signer Yuto Nagatomo. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas, a d’abord confirmé la piste, puis sorti les raisons qui ont motivé les recruteurs marseillais à porter leur choix sur l’international japonais.

André Villas-Boas confirme Yuto Nagatomo

Depuis le départ de Patrice Evra (novembre 2017), l’OM est à la recherche d’un second latéral gauche de métier pour concurrencer Jordan Amavi. Cet été, les recruteurs de l’Olympique de Marseille ont débusqué la cible idéale en la personne de Yuto Nagatomo, libre depuis son départ de Galatasaray en fin de saison écoulée. Présent en conférence de presse d’après-match entre le Stade Brestois et l’OM (2-3) dimanche soir, André Villas-Boas a rassuré sur l’arrivée imminente du Japonais. « Il arrive à Marseille. Il passera la visite médicale demain (lundi) », a déclaré le patron du banc olympien.

L’expérience du Japonais mise en avant

Mais le choix de l’ancien Intériste (2011-2018) est loin de faire l’unanimité chez les observateurs en raison de son âge avancé. Il aura 34 ans le 12 septembre prochain. Or, c’est justement la grande expérience de Yuto Nagatomo qui a convaincu les recruteurs phocéens de jeter leur dévolu sur son profil. « On l’a choisi pour son expérience », a expliqué le technicien portugais avant de détailler : « Il a joué douze matches de Ligue des Champions avec Galatasaray ces deux dernières saisons. Il a été le capitaine du Japon, c’est un joueur expérimenté. On n’a rien à lui apprendre. C’est ce que l’on recherchait. Il peut aider le vestiaire par son leadership ». Auteur de 3 buts en 49 participations avec Galatasaray et de 4 buts en 122 matchs avec la sélection japonaise, Yuto Nagatomo devrait signer 1 an avec l’Olympique de Marseille.