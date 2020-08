OL Mercato : Barça, Memphis Depay échangé avec Umtiti ?

Memphis Depay devrait faire l’objet d’un transfert s’il ne trouve pas d’accord avec l’OL pour prolonger son contrat qui expire en juin 2021. Le FC Barcelone, qui vient d’engager Ronald Koeman, pourrait recruter le capitaine lyonnais, en incluant Samuel Umtiti dans la transaction.

Memphis Depay annoncé dans les plans de Koeman

Memphis Depay va-t-il rejoindre son compatriote Ronald Koeman au FC Barcelone, en contrepartie du retour de Samuel Umtiti à l'OL ? Alors que le départ de Lionel Messi (33 ans) anime l’actualité du club catalan, El Mundo Deportivo évoque une possible arrivée de l’attaquant néerlandais en catalogne cet été. Il rejoindrait ainsi l'ancien sélectionneur des Pays-Bas (2018-2020). La source annonce un transfert qui inclurait Samuel Umtiti, pour récupérer l’attaquant de l’OL. Memphis Depay n'a plus qu'un an de bail à Lyon et il ne souhaite pas rester une saison sans jouer la coupe d'Europe. Or, l'Olympique Lyonnais n'est qualifié ni pour la Ligue des champions ni pour la Ligue Europa. Chez les Gones, Rudi Garcia cherche, en priorité, un arrière central. Et le retour du Franco-Camerounais dans son club formateur serait un bon coup pour le club rhodanien.

Le FC Barcelone en reconstruction avec Ronald Koeman

Après son humiliante élimination (8-2) en quart de finale de la Ligue des champions, le Barça envisage de reconstruire son équipe visiblement en fin de cycle. Des joueurs comme Gerard Piqué (33 ans), Sergio Busquets (32 ans), Arturo Vidal (33 ans), Luis Suarez (33 ans) ou encore Jordi Alba (31 ans) devraient se retrouver à l’écart du groupe de Ronald Koeman. Bien qu’il soit un peu plus jeune et sous contrat jusqu’en juin 2023, Samuel Umtiti (26 ans) ne rentre pas dans les plans du nouvel entraineur. En grande difficulté depuis la saison dernière, le Tricolore est poussé vers la porte de sortie, même après le départ de Quique Setién.