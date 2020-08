ASSE : Romain Hamouma savoure son doublé face au FC Lorient

Auteur des deux buts de l’ASSE contre le FC Lorient (2-0), Romain Hamouma est revenu sur son match décisif de la 2e journée de Ligue 1 qui s'est déroulé dimanche.

Romain Hamouma, « Il était important de commencer par une victoire »

Ce début de saison, l’ASSE a signé sa première victoire en championnat grâce à un doublé de Romain Hamouma (18e et 51e). Bien servi par le jeune Arnaud Nordin à deux reprises, l’attaquant de l’AS Saint-Étienne a marqué d’abord du pied gauche, puis du pied droit. Claude Puel a d’ailleurs bien noté le double buteur dans sa réaction d’après match. Revenu sur sa prestation réussie, Romain Hamouma assure que ses petites blessures récurrentes sont désormais un lointain souvenir. « Les blessures étaient mon quotidien. Aujourd'hui, je suis plutôt libéré de ça », a-t-il rassuré d'entrée, avant de savourer son doublé. « Il était important de commencer par une victoire. J'essaie d'amener le maximum. Je prends du plaisir sur le terrain. Cela a plutôt bien réussi. Deux buts, c'est bien », a déclaré le double buteur.

L'attaquant de l'ASSE, décisif grâce à sa polyvalence

Polyvalent, le joueur de 33 ans se réjouit de pouvoir jouer sur tout le front de l’attaque et d’être aussi efficace partout. « Je ne me prends pas la tête. Je joue où on me met. Depuis le début de la saison, j'ai joué partout », a-t-il confié, mettant ainsi sa polyvalence en exergue. Pour Romain Hamouma, « jouer dans l'axe lui permet d'être face au jeu, d'apporter de la vitesse, d'être libre et d'aller dans les zones où on ne l'attend pas ». En tout cas, il « aime cette liberté » dans le jeu, car même à droite, il a aussi la capacité « de rentrer vers l'intérieur », selon ses explications.