Real Madrid : Dossier Gareth Bale, Ryan Giggs pointe Zidane

Gareth Bale a passé le clair de son temps sur le banc des remplaçants du Real Madrid la saison dernière. Ryan Giggs semble convaincu que Zinedine Zidane est responsable de la situation difficile de l’international gallois.

Ryan Giggs a évité de parler à Zinedine Zidane

Le sélectionneur du Pays de Galles, Ryan Giggs, a convoqué Gareth Bale pour les matchs contre la Finlande (3 septembre) et la Bulgarie (6 septembre) en Ligue des Nations. Mais le sélectionneur gallois est conscient que son joueur vedette pourrait ne pas être en condition physique en raison de son temps de jeu très maigre au Real Madrid la saison dernière. L’ancien ailier de Tottenham a été aligné la dernière fois le 24 juin contre Majorque (2-0) en Liga. Interrogé en conférence de presse sur les difficultés de Gareth Bale chez les Merengue, Ryan Giggs pense que Zinedine Zidane est responsable de cette situation. « Je n’ai pas parlé à Zidane. Mon français et mon espagnol ne sont pas très bons. Je sais simplement par expérience que l’anglais de Zidane n’est pas très bon non plus », a expliqué l’ancienne star de Manchester United, non sans montrer un peu d’agacement.

Quel avenir pour Gareth Bale au Real Madrid ?

Zinedine Zidane ne voudrait plus de Gareth Bale au Real Madrid. Cependant, il ne sera pas facile de se séparer du milieu offensif de 31 ans. En effet, ce dernier est régulièrement victime de blessures ces dernières saisons. Mais c’est surtout son énorme salaire (17 millions d’euros par an) qui fait reculer les prétendants. Si l’international gallois refuse de baisser ses revenus, on voit mal comment il pourrait quitter le Real Madrid avant la fin de son contrat…