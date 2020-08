PSG Mercato :  Juan Bernat a une vision claire sur son futur

Juan Bernat n’a plus qu’un an de contrat au PSG, mais il ne se sent pas concerné par un quelconque départ cet été. Il a confié son désir de rester dans le club de la capitale à Radio Marca.

PSG : Bernat « aimerait rester au Paris Saint-Germain »

À un an de la fin de son bail au PSG, Juan Bernat a une vision bien claire sur son avenir. Alors que le club lui cherche déjà un remplaçant et que la piste menant vers l’arrière gauche du FC Valence, José Gaya, est évoquée pour prendre sa place, l’espagnol de 27 ans ne souhaite pas quitter le Paris Saint-Germain. Cependant, ce dernier se montrerait très gourmand dans les négociations, en vue de la prolongation de son bail. « Il me reste une année de contrat et je suis très heureux. J'aimerais rester au Paris Saint-Germain, encore plusieurs années », a déclaré Juan Bernat. Arrivé au PSG en août 2018, le défenseur recruté au Bayern Munich veut s’installer durablement à Paris. « Le club a un très grand projet et il continue à se développer », a-t-il souligné pour justifier son envie de poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu. Par ailleurs, Juan Bernat s’est dit enchanté « de jouer régulièrement » depuis son arrivée au PSG, car « c’est ce qu'il voulait ».

Juan Bernat, un crack de l'équipe de Tuchel

En deux saisons sous le maillot du Paris SG, Juan Bernat a pris part à 73 matchs, toutes compétitions confondues. Il a marqué 6 buts et délivré 10 passes décisives. L'international espagnol (11 sélections) a participé à la belle aventure parisienne en Ligue des champions la saison dernière. Il avait disputé 10 matchs sur 11 dans la compétition, dont la finale perdue contre le Bayern Munich (1-0). Le défenseur du PSG avait été transféré du club bavarois à 5 M€, mais sa valeur est désormais estimée à 16 M€.