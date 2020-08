Stade Brestois - OM (2-3) : La rencontre vue de Brest

Le Stade Brestois a été battu par l’OM (2-3), dimanche en conclusion de la 2e journée de Ligue 1. L’entraîneur brestois Olivier Dall’Oglio et son attaquant Gaëtan Charbonnier sont déçus du résultats, mais satisfaits de l’engagement de l’effectif.

Dall’Oglio entre regrets et satisfaction pour le Stade Brestois

Avant le choc entre le Stade Brestois et l’OM, Olivier Dall’Oglio avait expliqué que ses joueurs profiteraient des espaces que les Marseillais laisseraient en défense. Mais les Brestois se sont inclinés face aux Marseillais grâce à un but de Florian Thauvin et à un doublé de Duje Caleta-Car. Présent en conférence de presse d’après-match, le technicien du Stade Brestois a exprimé « des regrets » en raison du « manque de finition » et de la « naïveté sur les coups de pied arrêtés » de ses joueurs. Olivier Dall’Oglio ne charge pas ses hommes. Il déclare même être « satisfait du comportement » de ses joueurs qui se sont dépensés et qui ont beaucoup couru, même si le succès n’a pas été au rendez-vous.

Gaëtan Charbonnier pointe un manque de réalisme, mais se dit satisfait

Interrogé à son tour, l’avant-centre Gaëtan Charbonnier a d’abord déploré un manque de réalisme des Bretons, à la différence des Phocéens. « Contre des équipes comme ça, que voulez-vous que je vous dise… Ils ont été très réalistes, et pas nous. Ce ballon (de but à la 66e, ndlr), oui, je vais en rêver, mais au ralenti on voit que Mandanda la touche un peu au passage, je ne la reprends pas comme je veux, c’est comme ça… », a-t-il regretté. La victoire de l’Olympique de Marseille n’a cependant pas été facile en raison de la détermination offensive des joueurs du Stade Brestois. Un comportement qui a fait plaisir à l’attaquant de 31 ans. « On a montré une belle image, le visage qu’on doit montrer à domicile, partout, et tous les week-ends. On est une équipe qui ne sait pas subir, il nous faut aller de l’avant, presser, montrer qu’on a envie… », s’est-il félicité.