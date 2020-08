AS Monaco Mercato : Un cador en retrait pour Badiashile

Benoît Badiashile est l’une des attractions du marché des transferts cet été. Le défenseur de l’AS Monaco est sur les tablettes de plusieurs écuries européennes, mais l’une d’entre elles aurait décidé de se mettre en retrait selon la presse espagnole.

Un candidat XXL se retire pour Benoît Badiashile

Jeune défenseur prometteur, Benoît Badiashile suscite l’intérêt de plusieurs écuries européennes. Le joueur de 19 ans est annoncé sur les tablettes de plusieurs grands d’Europe. Le Real Madrid est notamment cité parmi les prétendants du défenseur central. Zinedine Zidane voit le Monégasque comme son futur Varane. Le champion du monde avait quitté le RC Lens à 18 ans pour rejoindre la Maison Blanche. Mais comme le rapporte AS, le club espagnol compte prendre son temps pour le défenseur monégasque. D’après la publication madrilène, la direction du Real a décidé de revenir à la charge pour le joueur dans un an. Florentino Pérez avait déjà indiqué qu’il ne ferait pas de folie cet été, les caisses étant affectées par la crise sanitaire.

2021, un rendez-vous risqué pour le Real ?

Alors que le Real Madrid se met en retrait, d’autres prétendants sont toujours en course pour Benoît Badiashile. C’est notamment le cas de Manchester United. Les Red Devils avaient même formulé une offre pour le défenseur de l’AS Monaco. Mais celle-ci avait été rejetée par la direction du club de la Principauté. Le club anglais n’aurait proposé que 25 millions d’euros quand l’ASM attendrait au moins 30 millions. Le refus de Monaco et le retrait du Real Madrid constituent de bonnes nouvelles pour Niko Kovac. Le nouveau coach monégasque souhaite conserver son défenseur. Reste plus qu’à savoir pendant combien de temps.