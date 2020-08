ASSE Mercato : Vers un départ d’un joueur formé au club ?

Le mercato de l’ ASSE pourrait être très long. Un joueur formé au club pourrait quitter le groupe de Claude Puel dans les prochaines semaines. Selon Foot Mercato la direction de l’As Saint-Étienne pense à prêter ce dernier pour lui permettre de s’aguerrir à la compétition.

ASSE, vers le départ d'un jeune de l' As Saint-Étienne ?

Bilal Benkhedim est arrivé à l’ASSE en 2016. Après deux saisons de formation au club stéphanois, l’ancien jeune d’Olympique Alès est passé en équipe 2 des Verts. Sous les couleurs de l’As Saint-Étienne, il a disputé 22 matchs lors desquels il a marqué 5 buts toutes compétitions confondues. Fort de cette performance, Bilal Benkhedim avait été intégré à l’équipe première de l’ ASSE. Depuis, le joueur de 19 ans a du mal à s’imposer et cela se voit sur son temps de jeu. Depuis 2019 et sa montée en grade, Bilal Benkhedim n’a disputé que 6 matchs toutes compétitions confondues avec les pros de l’As Saint-Étienne. Il revendique 3 matchs en Ligue 1, 1 en Coupe de France, 1 autre en Coupe de la Ligue et une participation à l’Europa League. Outre ces 6 matchs la saison dernière, rien de nouveau n’a été signalé sur ses statistiques même si la saison n’est qu’à ses débuts.

Claude Puel cherche certes des jeunes joueurs pour bâtir sa nouvelle équipe à l’As Saint-Étienne pour les saisons à venir, mais il est davantage très regardant sur leur talent. S’il trouvait preneur, Bilal Benkhedim pourrait acquérir plus de temps de jeu cette saison pour accroitre ses chances de réussir à Sainté la saison prochaine en cas de son retour de prêt.