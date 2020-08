Lille OSC Mercato : Christophe Galtier confirme des départs

Le LOSC vit un été agité autant dans le sens des arrivées que celui des départs. Christophe Galtier estime que le mercato lillois n’est pas encore terminé. Le coach du Lille OSC annonce notamment des ventes.

Christophe Galtier s’attend encore à des départs

Depuis quelques saisons maintenant, le LOSC se montre actif sur le marché des transferts. Cet été, le Lille OSC s’est déjà considérablement renforcé avec Yilmaz, David, Botman et Lihadji. Le club nordiste a également perdu Victor Osimhen, son meilleur buteur de la saison dernière. Le Nigérian a été cédé contre 81 millions d’euros à Naples. Gabriel Magalhaes va également quitter Lille pour rejoindre Arsenal. Pour Christophe Galtier, la saignée ne va pas s’arrêter là. Le coach lillois s’attend à des départs et indique que son équipe « sera sans doute différente au 5 octobre ». « Mon président est un président ambitieux, tout n’est pas possible. Mais il y aura des départs, car des joueurs ont un bon de sortie, mais pas à n’importe quel prix », a expliqué Christophe Galtier à Téléfoot.

Une idée des départs à venir à Lille ?

Après les départs d’Osimhen et Gabriel, le LOSC devrait donc réaliser d’autres ventes durant ce mercato. De retour d’un prêt au Genoa, Adama Soumaoro figure notamment sur la liste des indésirables de Christophe Galtier. Le média turc TRT Sports indiquait que le Besiktas était intéressé par le défenseur central. Mike Maignan pourrait également quitter les Dogues. Son nom est associé à Chelsea. Élément essentiel du dispositif de Galtier, Jonathan Ikoné pourrait aussi partir de Lille. Le coach lillois entretient d’ailleurs le flou sur l’avenir de son poulain. « Je ne sais pas ce que Jonathan (Ikoné) veut faire. Si jamais il y a du changement, je sais que je serais informé », a indiqué le coach lillois. Des annonces sont donc attendues du côté de Lille.