Barça Mercato : L'affaire Lionel Messi vue du Real Madrid

Lionel Messi ne veut plus défendre les couleurs du Barça et souhaite partir libre cet été en activant une clause contenu dans son contrat. Mais les dirigeants barcelonais ne voudraient le laisser partir que contre le paiement de sa clause de résiliation, soit 700 millions d’euros. D’où des tensions entre les deux parties. Une crise catalane face à laquelle le rival héréditaire, le Real Madrid, ne serait pas insensible.

La crise s’intensifie entre Lionel Messi et le Barça

Mardi dernier, Lionel Messi a envoyé un burofax aux dirigeants du Barça pour leur demander de le libérer de sa dernière année de contrat. La Pulga souhaite quitter libre le FC Barcelone cet été alors que son contrat prend fin en juin 2021. Il veut faire jouer une clause lui permettant de partir libre chaque fin de saison. S’ils reconnaissent l’existence de cette clause, les dirigeants blaugranas répliquent toutefois qu’elle pouvait être activée au plus tard le 1er juin dernier. Pour Josep Maria Bartomeu et son staff, le délai d’activation de la clause permettant au capitaine blaugrana de partir libre est donc passé. S’il veut absolument partir cet été, l’international argentin ne pourra le faire que contre le paiement de sa clause de résiliation fixée à 700 millions d’euros. Une somme qui fait reculer tous les prétendants de Lionel Messi (Manchester City, PSG, Manchester United, Inter Milan…). D’où la colère du sextuple Ballon d’Or qui a refusé de se présenter à la session de dépistage du coronavirus d’avant-saison du FC Barcelone hier dimanche. De plus, ce lundi, le joueur de 33 ans a manqué la reprise de l’entraînement de son club. Pour le punir, les dirigeants barcelonais ont décidé de ponctionner son salaire.

Le Real Madrid se réjouit de la situation tendue au FC Barcelone

Au Real Madrid, le conflit Lionel Messi - FC Barcelone serait attentivement suivi. Selon OK Diario ce lundi, les Madrilènes éprouveraient un grand plaisir à voir la situation se gâter au Barça. Une source des Merengues aurait même confié au média que le burofax envoyé par le sextuple Ballon d’Or au FC Barcelone « est la meilleure signature » que le Real Madrid pouvait espérer en ces temps de mercato estival. Enfin, les Madrilènes pensent que, que l’Argentin parte ou reste, ce conflit « va laisser le Barça très affecté » et affaibli la saison prochaine.