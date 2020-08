PSG : Covid-19, deux cas suspects d'infection signalés

Le PSG n’a pas encore joué en Ligue 1 cette saison mais signale deux cas suspects d’infection à la covid-19 dans son effectif. C’est dans un communiqué médical officiel que le club de la capitale a livré l’information ce lundi.

Deux joueurs du PSG sont suspectés d’infection au Covid-19

Le PSG ne dévoile pas les noms mais déclare qu’il suspecte deux joueurs d’être porteurs du coronavirus. « Deux joueurs du Paris Saint-Germain sont suspectés d’infection au Covid-19 », a communiqué Paris, avant de rassurer sur la situation des suspects. « Leur état de santé est tout à fait rassurant. Ils sont d’ores et déjà soumis au protocole sanitaire adapté », a fait savoir la direction des Parisiens. L'équipe de Thomas Tuchel jouera son premier match de Ligue 1 le 10 septembre contre le RC Lens. Elle affrontera l'OM ensuite le 13 septembre, puis le FC Metz le 16 septembre.

Les premiers cas d'infection signalés en juin 2020

Le PSG avait connu ses premiers cas positifs à la covid-19 lors de la reprise des entrainements fin juin 2020. Dans un communiqué publié le 26 juin, les Rouge et Bleu indiquaient que quatre membres de leur effectif avaient contracté le coronavirus. Le club avait évoqué plus précisément « 4 cas antérieurs de contaminations » au coronavirus, soit 3 joueurs et un membre du staff technique. « Ces personnes avaient présenté les symptômes pendant la période de confinement, alors qu’elles n’étaient pas en contact les unes avec les autres », avait précisé le PSG dans son communiqué.