OL - Mercato : Pellistri pour remplacer Houssem Aouar ?

L’ OL cherche en priorité un défenseur central, mais prospecte également pour se renforcer offensivement. L’Olympique Lyonnais prépare en fait le très probable transfert de Houssem Aouar, cet été. Pour ce faire, le club rhodanien accélère le dossier Facundo Pellistri.

L'OL sur le point de recruter Facundo Pellistri ?

Houssem Aouar et Moussa Dembélé disposent d'un bon de sortie de l'OL. Ils peuvent ainsi quitter Lyon d’ici le 5 octobre, date de clôture du marché des transferts de l’été. Du coup, le club rhodanien se pare à toute éventualité. Plus précisément, il est en quête d’un joueur offensif pour se renforcer en cas de départ du meneur de jeu très courtisé, après le brillant parcours de l’Olympique Lyonnais (demi-finaliste) en Ligue des champions. Il est la priorité de Manchester City et Pep Guardiola, mais la Juventus et Arsenal sont également à ses trousses. Pour se renforcer en cas de départ de Houssem Aouar, Lyon songe à Facundo Pellistri. Le nom de ce dernier a été associé aux Gones, bien avant le "Final 8" de la Ligue des champions. D’après le média Todo Fichajes, Juninho est prêt à revenir à la charge après la première offre lyonnaise repoussée par le Club Atlético Panarol. Plus concrètement, l’OL serait prêt à payer l’indemnité de transfert du jeune attaquant, estimée entre 4 à 5 M€. Manchester City, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone sont également sur les rangs pour la pépite de 18 ans.

Qui est Facundo Pellistri ?

Facundo Pellistri est un jeune très prometteur formé à River Plate Montevideo, puis au CA Panarol en Uruguay, son pays natal. Il a fait ses débuts dans l’élite uruguayenne en 2019. Lié aux Carboneros jusqu’au 31 décembre 2022, Facundo Pellistri vaut 1,8 M€ sur le marché des transferts selon le site spécialisé Transfermakt. Toutefois, le club sud-américain a fixé la clause libératoire de sa pépite à 9 M€. Le joueur coché par l’OL compte 31 matchs, toutes compétitions confondues, sous le maillot Jaune et Noir de Peñarol.